OM - Clash : Le maire de Marseille met un énorme coup de pression à Nice !

Publié le 23 août 2021 à 11h45 par A.M.

Maire de Marseille, Benoit Payan a annoncé qu'il avait l'intention d'appeler Roxana Maracineanu afin que des sanctions soient prises contre l'OGC Nice.

Les évènements qui ont émaillé le choc entre l'OGC Nice et l'OM n'ont pas fin de faire parler. Après l'envahissement du terrain par les supporters des Aiglons, le club phocéen a décidé de ne pas reprendre le match qui a été suspendu vers la 75e minute alors les Niçois menaient 1 à 0. Pour le moment, difficile de savoir qu'elle sera l'issue de cette polémique, mais les deux clubs ont été convoqués par la LFP le 25 août et devront s'expliquer devant la Commission de discipline. Mais Benoit Payan, maire de Marseille, ne compte pas attendre et annonce qu'il va prendre les choses en mains.

«Je vais téléphoner à la ministre des Sports»