OM : «Chaos» à Marseille, une légende vide son sac !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la lourde défaite de l’Ajax Amsterdam sur la pelouse de l’OM (4-0) mardi soir en Ligue des champions, Marco van Basten s’est interrogé sur les choix de John Heitinga. La légende néerlandaise a considéré sa tactique comme « suicidaire » et n’a pas compris qu’il demande à ses joueurs de presser aussi haut.

Présent sur le plateau de Ziggo Sport avec Wesley Sneijder, Marco van Basten s’est indigné de la performance de l’Ajax Amsterdam, après la lourde défaite contre l’OM (4-0) mardi soir lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Ce sont surtout les choix tactiques de John Heitinga qui ont surpris la légende néerlandaise.

« Une tactique suicidaire » « Dès le début, c'était le chaos, il n'y avait aucune organisation et ils faisaient des choses insensées. Mais pourquoi ? Dès la première minute, c'était une porte ouverte. Une tactique suicidaire », a déclaré Marco van Basten. « Je trouve très étrange de jouer en un contre un à Marseille, c'est courageux, mais aussi absurde. Pourquoi faut-il mettre autant de pression ? »