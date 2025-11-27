OM : C’est la fin pour Pavard ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire de l’OM lors de la réception de Newcastle (2-1) mardi en Ligue des champions, Benjamin Pavard est revenu sur sa mauvaise passe des dernières semaines. L’international français a avoué avoir connu « une petite période avec beaucoup de malchance », mais estime que la chance est désormais en train de tourner en sa faveur.

« Pavard a fait un gros match. » Roberto De Zerbi a salué la prestation de Benjamin Pavard mardi, lors de la victoire de l’OM face à Newcastle (2-1), insistant sur son importance à Marseille. « Pavard est un garçon en or, quelqu’un de très important pour nous. J’espère qu’il continuera comme cela. »

« J’ai fait le dos rond, j’ai travaillé » En zone mixte, le défenseur âgé de 29 ans a reconnu des difficultés ces dernières semaines. « C’est vrai que j’ai eu une petite période avec beaucoup de malchance. J’ai fait le dos rond, j’ai travaillé », a déclaré l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’Inter Milan, où il a déjà connu des périodes similaires.