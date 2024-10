OM : C’est fini pour un joueur, De Zerbi vend la mèche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d’une entorse du ligament croisé, Valentin Carboni a peu de chance de reporter le maillot de l’OM cette saison. Le milieu offensif argentin pourrait même être rappelé de son prêt par l’Inter Milan. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a fait le point sur la situation de son jeune joueur.

Convoqué avec la sélection argentine lors du précédent rassemblement international, Valentin Carboni s’est gravement blessé comme le confirmait l’OM par le biais d’un communiqué : « Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains ». Un gros coup dur sur lequel s’est prononcé Roberto De Zerbi.

L’OM officialise un grand retour, la raison est dévoilée https://t.co/vEu1tk6euf pic.twitter.com/mZ1ivsqsET — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

De Zerbi sort du silence pour Carboni

« Je ne sais s’il sera en mesure de rejouer d’ici la fin de la saison. Je suis très déçu pour lui car c’est un très jeune joueur qui a l’âge de mon fils et qui est très fort malgré son jeune âge », confie l’entraîneur de l’OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

«J’espère qu’il reviendra plus fort»

« Il n’a pas trop pu le montrer ici car il est arrivé blessé de la Copa America avec l’Argentine. Il a repris tard, il a encore été blessé et il est parti en sélection. J’espère qu’il reviendra plus fort et qu’il va réussir à vite se remettre. Je lui souhaite de se remettre rapidement avec nous ou un autre club », ajoute Roberto De Zerbi.