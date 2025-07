OM : Ces six joueurs sont écartés, l'annonce choc !

Alors que le retour à l'entrainement est prévu en début de semaine, Roberto De Zerbi et le staff de l'OM ont pris une décision radicale. En effet, ils ont annoncé à Ruben Blanco, Bamo Méité, Azzedine Ounahi, Faris Moumbagna Ismaël Koné et Simon Ngapandouetnbu qu'ils allaient lancer leur préparation estivale avec le groupe de Romain Ferrier, qui évolue en Pro 2.

Selon les informations de Foot Mercato, Roberto De Zerbi et la direction de l' OM préparent déjà les grandes lignes de l'effectif du club pour la saison 2025-2026. Et certains éléments de l'équipe première sont sortis des plans de l'Italien.

Méité, Ounahi, Moumbagna et Koné vont partir ?

A en croire Foot Mercato, Ruben Blanco, Bamo Méité, Azzedine Ounahi, Faris Moumbagna, Simon Ngapandouetnbu et Ismaël Koné vont reprendre l'entrainement avec le groupe de Romain Ferrier, qui évolue en pro 2. Comme l'a indiqué le média français, cette décision a été murement réfléchie, et les joueurs ont déjà été prévenus. Le but étant qu'ils se maintiennent en forme en attendant que leur situation professionnelle se décante. De cette manière, la direction marseillaise peut les suivre, en attendant un potentiel départ.