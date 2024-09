OM : Benatia lance un coup de pression à ses pépites

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté la saison dernière, l'OM avait un peu perdu la flamme. Le club ne montrait pas grand-chose et les supporters voulaient à tout prix voir autre chose. Depuis le lancement de l'exercice 2024-2025, les fans marseillais voient leur souhait être exaucé. Toutefois, il faudra poursuivre sur la même voie tout au long de la saison. Alors qu'il compte sur les jeunes joueurs de l'OM cette année, Mehdi Benatia a tenu à leur lancer un avertissement.

Après avoir rejoint l'OM en novembre 2023 en tant que conseiller sportif, Mehdi Benatia a largement contribué au renouveau de l'effectif du club cet été. L'ancien joueur marseillais aurait pu lâcher l'affaire la saison dernière quand le club était au plus mal, mais il a finalement été convaincu par Pablo Longoria de continuer l'aventure.

Mercato - OM : Il annonce du lourd pour cette recrue https://t.co/mdc7ZboGcm pic.twitter.com/vtI0r06Bah — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

Des joueurs au combat sur le terrain

A l'image d'un Jonathan Clauss l'an dernier qui n'aurait pas tout donné pour se préserver en vue de l'Euro, l'OM n'a pas connu des derniers mois fabuleux. Pour ne pas revoir ce genre d'attitude, Mehdi Benatia a tenu à lancer un coup de pression à son vestiaire, plus précisément aux jeunes joueurs du club. « Il faut faire comprendre aux jeunes, et je leur dis tous les jours quand ils montent avec le groupe pro : le respect des joueurs, le respect de l'institution, tout ça c'est important, mais quand tu rentres sur le terrain, il n'y a plus de respect pour personne, parce qu'en vérité, tu dois être là pour gagner la place. Tu dois gagner ta place », a-t-il lâché avant la rencontre face à Nice sur BeIN SPORTS.

« Cette mentalité-là, je n'en ai pas besoin »

Si le début de saison a été très réussi, l'OM devra réussir à continuer sur la même dynamique pour espérer un retour sur le podium de Ligue 1. « Parfois ici dans ce club, et je l'ai vécu, t'as l'impression que t'es là, tu t'entraines, mais en fait tu te dis que tu ne vas jamais jouer. Non, cette mentalité là, je n'en ai pas besoin », prévient Mehdi Benatia. Pour le moment, les choses se passent plutôt bien.