OM, Arabie Saoudite... C'est terminé, voilà la prochaine équipe de Pogba !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Autorisé à rejouer depuis le mois de mars, Paul Pogba est enfin sorti du silence. Le milieu de terrain français s’est confié lors d’un long entretien accordé à la journaliste Hélène Mannarino sur TF1. Dans le même temps, plusieurs médias indiquent que le champion du monde 2018 s'est mis d'accord avec l'AS Monaco. Formé au Havre, il va découvrir la Ligue 1 à 32 ans.

L’heure du retour approche pour Paul Pogba. Âgé de 32 ans, le milieu de terrain discutait avec de nombreuses équipes dont l’ AS Monaco et l’ Arabie Saoudite. Annoncé aussi à l’ OM, le joueur s'est prononcé sur son avenir au cours d'un entretien accordé à TF1.

« Je suis déterminé à revenir sur les terrains, à faire ce que j’aime le plus au monde. Je suis mentalement prêt, physiquement prêt. Aujourd’hui, on recommence. On est en négociations, je suis en train de parler. Je suis comme un gosse, j’aime toujours voir le ballon, dribbler. Je suis ce gamin qui veut commencer sa carrière. Je me demande comment ça va se passer » a déclaré Pogba au cours d’un entretien accordé à Sept à Huit sur TF1 ce dimanche.

Pogba ok avec l'AS Monaco

Dans le même temps, plusieurs médias annoncent la fin du feuilleton. Selon L’Équipe et RMC Sport, Paul Pogba aurait trouvé un accord avec l’AS Monaco. Un temps pressenti à l’OM, le milieu de terrain champion du monde 2018 a finalement opté pour le club de la Principauté en consentant d'énormes efforts financiers. Absent des terrains depuis septembre 2023, Pogba va ainsi découvrir la Ligue 1… et tenter de relancer sa carrière au plus haut niveau. Avec Monaco, il disputera la Ligue des champions la saison prochaine, une opportunité idéale pour retrouver le rythme de la compétition. En cas de retour réussi, le Français pourrait même se replacer dans la course au Mondial 2026.