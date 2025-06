Transfert à 6M€ : Un gros coup offert à l’OM !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La défense centrale devrait être l'un des gros chantiers de l'OM cet été. Ciblé comme l'un des gros points faibles de la formation marseillaise la saison dernière, ce secteur pourrait être renforcé. Journaliste spécialisé dans le football sud-américain, Dominique Baillif a soufflé un nom au profil Medhi Benatia-Pablo Longoria.

Leonardo Balerdi fait le travail en défense centrale. Mais autour de lui, les solutions ne sont pas nombreuses . Derek Cornelius a affiché de grosses lacunes, et ce n’est pas l’arrivée seule de CJ Egan-Riley qui changera la donne. Alors pour densifier ce secteur à l' OM, Dominique Baillif pense à un joueur évoluant en Brésil. Un certain Victor Gabriel , actuellement sous contrat avec le Sport Club International.

Un joueur brésilien proposé à l'OM

« À 21 ans, Victor Gabriel impressionne par sa maturité et sa sérénité. Solide dans les duels et doté d’une bonne lecture du jeu, il excelle en défense centrale tout en pouvant dépanner à gauche. Son aisance technique, notamment avec son pied gauche, et sa qualité de passe, courte comme longue, en font un défenseur moderne, adapté au style de jeu de De Zerbi, qui valorise la relance propre » a déclaré le journaliste dans des propos rapportés par Football Club Marseille.