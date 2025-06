Mercato : Une date annoncée pour le grand retour de Pogba ?

Toujours sans club malgré la fin de sa suspension, Paul Pogba se rapproche de l’AS Monaco. L’international français pourrait faire son grand retour en Ligue 1 dès cet été, mais son état physique reste une inconnue. Selon le préparateur Mickael Gomis, une reprise en pleine forme nécessitera plusieurs mois de travail individualisé pour éviter les blessures.

«Voir comment il a digéré ses deux ans et demi sans football»

Cependant, Paul Pogba ne devrait pas retrouver son niveau d’antan tout de suite. Mickael Gomis, préparateur physique individuel qui collabore avec une dizaine de joueurs, a notamment expliqué pour L’Équipe : « C’est la base de tout (une évaluation approfondie). Il faut se faire une idée de ses articulations, de ses muscles, faire des tests sanguins. Évaluer aussi le physique (masse graisseuse et musculaire, travail de force, de mobilité, tests explosifs sur les sauts, équilibre, VMA, etc.). Et l’idéal serait de réaliser une évaluation mentale pour voir comment il a digéré ses deux ans et demi sans football. »