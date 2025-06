Lamine Yamal : L’appel du pied pour signer qui va dégoûter l’OM !

Alors que l’OM avait tenté de recruter Marcus Rashford en janvier, le club marseillais est de nouveau entré en contact avec l’attaquant de Manchester United. Mais les espoirs semblent minces : l’international anglais a exprimé son envie de jouer avec Lamine Yamal. Un appel du pied à Barcelone qui risque de refroidir définitivement la piste marseillaise.

Prêté par Manchester United à Aston Villa, Marcus Rashford a connu un second souffle en Angleterre. L’attaquant anglais devrait cependant bel et bien quitter son club mancunien pour rejoindre une autre formation européenne. Fabrice Hawkins avait révélé que l’OM s’était penché sur son cas lors du dernier mercato d’hiver pour remplacer Elye Wahi. Plus récemment, différentes rumeurs annonçaient que l’OM et Marcus Rashford avaient de nouveau échangé en vue du mercato estival. Un dossier qui s’annonce très compliqué financièrement pour un club comme Marseille.