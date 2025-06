Un joueur est annoncé à l’OM, c’est une surprise !

Alors que l’OM s’apprête à vivre un mercato animé entre départs d’indésirables et arrivées ciblées, un nom bien connu du vestiaire va finalement rester. Amir Murillo, longtemps perçu comme une doublure, devrait poursuivre l’aventure sur la Canebière. Une surprise tant son rôle initial semblait secondaire, mais ses performances ont convaincu Roberto De Zerbi de le conserver.

La saison de l’OM est maintenant terminée depuis un moment, et les dirigeants phocéens ont désormais les yeux rivés sur le mercato. Entre arrivées et départs, le club marseillais va se montrer très actif pour se séparer des indésirables et améliorer l’effectif, afin de fournir une équipe compétitive à Roberto De Zerbi. Le coach italien veut des garanties au vu du calendrier chargé qui attend l’OM la saison prochaine.