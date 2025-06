Mercato : Le mauvais tour de l'OM à Guardiola !

Excellent cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, Amir Murillo aurait tapé dans l’œil de Manchester City. Courtisé par Pep Guardiola, le défenseur panaméen semble pourtant bien parti pour rester à l’OM. Le club phocéen, séduit par ses performances et son rendement, n’aurait aucune intention de s’en séparer cet été.

L’OM veut conserver Murillo

Cependant, l’OM pourrait bien jouer un mauvais tour à Manchester City en conservant son défenseur. Comme l’explique La Provence, au vu de ses performances tout au long de la saison, et d’un salaire jugé raisonnable, Amir Murillo devrait bel et bien rester sur la Canebière. Son statut d’extra-communautaire ne poserait pas problème non plus, puisqu’il est actuellement le seul joueur concerné avec Mason Greenwood.

Amir Murillo a rejoint l'OM en août 2023, en provenance d'Anderlecht contre 2,5 M€. Un très beau coup de la part des dirigeants marseillais qui peuvent maintenant compter sur un élément très solide. Sur ses 31 matchs disputés en Ligue 1 cette saison, sous les ordres de Roberto De Zerbi, il en a débuté 27.