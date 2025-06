Pogba en Ligue 1, c’est validé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté à cause des blessures et suspendu pour dopage ensuite, Paul Pogba va tenter de relancer sa carrière prochainement, lui qui n'a plus disputé un match officiel depuis septembre 2023. Le milieu de terrain fait parler de lui sur le mercato français en ce moment, à l'OM mais aussi à l'AS Monaco. Beaucoup rêveraient de sa venue sur le Rocher.

Avec son expérience jusqu'à maintenant, Paul Pogba pourrait faire rêver de nombreux supporters. Après autant de temps passé hors des terrains, il semble pourtant difficile de miser sur lui. Le Français n'a pas caché ses ambitions : il espère retrouver un bon niveau qui lui permettrait ensuite de revenir en Equipe de France. Pisté par l'AS Monaco, son arrivée serait totalement validée aux yeux de Delvin Ndinga, ancien milieu du club.

Pogba à Monaco, une bonne idée Ancien international congolais de 37 ans, Delvin Ndinga voit d'un très bon œil l'arrivée de Paul Pogba si cela devait se concrétiser. « Pogba à Monaco, je trouve que cela serait une bonne idée. Bien sûr, cela ressemblerait aussi à un pari pour un joueur qui n’a plus joué depuis près de deux ans. Il est normal d’avoir des interrogations sur son niveau de forme, mais je suppose qu’il s’est préparé pour revenir au plus haut niveau, puisque son objectif est de disputer la Coupe du Monde 2026 » confie-t-il d'après des propos rapportés par Africafoot.