Transfert à 25M€ : Un double problème réglé à l'OM ?

L’OM s’apprête à frapper un grand coup avec la probable arrivée de Facundo Medina. Le défenseur du RC Lens, estimé à 25 M€, viendrait renforcer une défense centrale en quête de solidité. Mais son profil polyvalent permettrait aussi à Roberto De Zerbi de combler un autre besoin : celui d’un latéral gauche. Un double problème réglé.

L’OM est en passe de boucler sa troisième recrue estivale. Après les arrivées d’Angel Gomes (milieu de terrain) et de CJ Egan-Riley (défenseur), l’OM cherche encore à se renforcer en défense et devrait accueillir Facundo Medina ( RC Lens ). Une recrue de choix qui viendrait compléter une charnière centrale 100 % argentine aux côtés de Leonardo Balerdi .

Cependant, avec cette arrivée, Roberto De Zerbi ne règle pas seulement le problème de l’OM en défense centrale mais également au poste d’arrière gauche. Comme l’explique L’Équipe, le coach italien estime que Facundo Medina peut jouer à ces deux postes et viendrait enlever une vraie épine du pied de l’OM .

Une recrue attendue

Roberto De Zerbi espère voir Facundo Medina arriver le plus tôt possible à l’OM et voudrait le voir débuter l’entraînement collectif qui reprend le 7 juillet. Le défenseur du RC Lens devra, dans un premier temps, valider les tests médicaux avant de s’entraîner avec le groupe.