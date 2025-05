OM : Après son transfert, il règle ses comptes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à Villarreal, Pape Gueye conserve un goût amer dans sa bouche. Grand fan de l'OM depuis son enfance, le milieu de terrain sénégalais avait réalisé son rêve en 2020 en signant son contrat. Mais la fin de son aventure a été quelque peu gâché par le comportement de Pablo Longoria selon lui.

Lors d’un entretien accordé à Raphaël Domenach pour le média Le Carré, Pape Gueye a évoqué l’incroyable imbroglio autour de son départ à l’OM. En fin de contrat, le milieu de terrain sénégalais souhaitait se concentrer sur la Coupe d’Afrique des Nations avant de se concentrer sur son avenir. Les deux parties avaient prévu de reprendre contact. Mais à la toute fin du mercato hivernal, Pablo Longoria avait demandé à Gueye de trouver une porte de sortie. Une déclaration qui avait surpris le joueur.

Gueye est tombé de haut

« Ce qui m’a étonné est que je n’avais pas dit non. J’avais demandé à discuter après la CAN. J’étais ouvert à une prolongation. Un matin, je vois ce que le président dit en conférence de presse. Je l’ai mal pris parce que je n’avais pas refusé. C’était assez dur, parce que je n’avais pas refusé. Je demande à mes représentants ce qu’il se passe. Pourquoi je n’ai pas prolongé avant la CAN ? Parce que je ne pense pas que j’étais le moment, j’étais suspendu. Je me suis senti pas respecté et mis sous pression alors que je suis un mec tranquille. Après, c’est une stratégie qu’ils ont pu faire. Avec des discussions, je pense que ça aurait pu se faire » a-t-il confié.

Le joli geste de Gasset

Heureusement pour lui, Jean-Louis Gasset lui a permis de bien terminer son aventure à l’OM. Mais cet épisode a laissé des cicatrices chez le joueur sénégalais, aujourd’hui à Villarreal. « Ensuite, Gasset arrive et me demande ce qu’il se passe. Il me dit « moi je te connais de la CAN, j’ai besoin de toi à l’OM ». Je lui dis que je suis là à 1000 % » a déclaré Gueye.