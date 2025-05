Transfert à l’OM : Le sacrifice à 30M€ pour un attaquant ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A peine un an après sa prolongation de contrat, Luis Henrique pourrait déjà plier bagage. L’attaquant de l’OM ferait tourner bien des têtes sur le marché des transferts. L’Inter serait prête à l’accueillir, mais l’Olympique de Marseille réclamerait 30M€. De quoi inspirer l’échange d’un attaquant à l’Inter. Explications.

Baladé sur l’aile gauche de l’attaque, mais aussi au poste de piston par Roberto De Zerbi au fil de la saison, Luis Henrique (23 ans) a prolongé l’été dernier jusqu’en 2028… pour s’en aller seulement une année plus tard ? La presse fait état d’intérêts du Bayern Munich, mais surtout de l’Inter prête à boucler le plus rapidement possible afin qu’il puisse prendre part à la Coupe du monde des clubs qui débute dès le 14 juin prochain.

L’OM réclame au moins 30M€ à l’Inter pour Luis Henrique

De nouvelles discussions entre l’Inter et l’OM auraient eu lieu ces derniers temps dans le cadre de l’éventuel transfert de Luis Henrique selon Rudy Galetti, mais il n’y aurait aucun accord à signaler pour le moment. La cause ? Le comité directeur de l’Olympique de Marseille resterait ferme sur ses demandes de 30M€ minimum lorsque l’Inter tenterait de trouver un terrain d’entente avec le club marseillais dans l’optique de boucler un accord pour un échange de joueurs afin de faire baisser le prix de l’opération.

Tajon Buchanan offert à l’OM en échange ?

D’après le journaliste italien qui a publié une information sur TEAMtalk, l’Inter aurait déjà sélectionné le joueur en question. En prêt à Villarreal, Tajon Buchanan est attendu à Milan dans l’optique de faire partie intégrante de l’opération en question. Et alors que le recrutement d’un attaquant semble être d’actualité à l’OM, il se pourrait que cette proposition fasse son effet…