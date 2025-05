19M€ : Jackpot pour l’OM sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM lors du dernier mercato hivernal en provenance du Stade Rennais pour 19M€, Amine Gouiri s'est tout de suite imposé comme le nouveau buteur de référence dans le onze de Roberto De Zerbi. Et Walid Acherchour annonce d'ailleurs le jackpot avec l'international algérien, qu'il considère comme la meilleure recrue de la saison pour l'OM.

Après le flow Elye Wahi qui n'aura donc au final passé que six mois dans les rangs de l'OM, Medhi Benatia a voulu tenter un autre pari pour trouver son fameux grand attaquant. En janvier dernier, le directeur sportif a donc décidé de miser sur Amine Gouiri (25 ans) et de l'attirer en provenance du Stade Rennais, où il ne progressait plus vraiment, pour 19M€. Résultat des courses : Gouiri cartonne actuellement à l'OM, où il a d'ailleurs inscrit le plus beau but de la saison en Ligue 1.

« Le joueur qui a tout changé à l’OM »

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport mardi soir, Walid Acherchour s'est enflammé pour le numéro 9 de l'OM : « Amine Gouiri est le meilleur coup des dirigeants de l’OM cette saison avec Roberto De Zerbi inclu, parce que pour moi c’est le joueur qui a tout changé à l’OM. Je trouve qu’avoir la vision de sortir Wahi, ça tout le monde avait vu que ça collait pas, très bien. Mais aller chercher Amine Gouiri, qui est remplaçant à Rennes à ce moment là, qui est très irrégulier, qui est très frustrant, croire en lui, le faire jouer à cette position de numéro 9, mettre 19M€ sur lui, et voir comment ça fonctionne, pour moi ça a été le facteur X de la deuxième partie de saison », explique le consultant.

« Un joueur dominant »

« Ça a été un joueur dominant. Gouiri, si tu te loupes à 19M€ après l’échec Wahi déjà, ça aurait pu commencer à couiner », précise Acherchour, qui estime donc que l'OM a réussi un super coup avec le transfert de Gouiri.