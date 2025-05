De Zerbi - OM : Le mariage impossible ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Roberto De Zerbi et l’OM, le mariage a semblé vaciller à l’automne dernier seulement une poignée de mois après sa nomination au terme d’une déroute contre l’AJ Auxerre. Finalement, le technicien italien est resté et s’est battu pour une place qualificative en Ligue des champions au cœur d’un climat délétère au club envers le corps arbitral notamment. De quoi l’impressionner au sujet de la longévité de Rudi Garcia à ce poste.

Le 29 juin 2024, Roberto De Zerbi héritait de l’effectif de l’OM où il signait un contrat de trois ans en tant qu’entraîneur. Avant lui, dans le même laps de temps, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset se sont tous succédés sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille. De quoi faire le teasing d’un divorce prématuré pour De Zerbi ?

«J’ai croisé Roberto De Zerbi, il m’a dit : « Waouh, tu as fait trois saisons à l’OM »»

Avant qu’un climat d’instabilité ne s’installe à l’Olympique de Marseille concernant le rôle de coach, Rudi Garcia était parvenu à effectuer trois saisons presque complètes à la tête du groupe professionnel du club marseillais. Une longévité qui a eu le mérite d’étonner Roberto De Zerbi comme le nouveau sélectionneur de la Belgique l’a dévoilé au cours d’une interview avec Le Parisien. « Dans la plupart des clubs où je suis passé, je suis resté en poste plusieurs saisons. Avec des résultats. À Lille j’ai été champion au bout de la 3ème. À la Roma, je finis 2ème deux années d’affilée. À Marseille, j’ai été finaliste en Ligue Europa près de dix-huit mois après mon arrivée. Récemment, j’ai croisé Roberto De Zerbi, il m’a dit : « Waouh, tu as fait trois saisons à l’OM ».

L’OM prêt à miser sur la durée sur De Zerbi ?

Et depuis Rudi Garcia, aucun entraîneur n’est resté aussi longtemps en poste. Son successeur André Villas-Boas avait effectué plus d’une saison et demi, à l’instar de Jorge Sampaoli. Et puis c’est tout. Et maintenant ? Avec le nouveau projet sportif porté par Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, il est question d’une quête de stabilité recherchée. Le ton est donné, reste à savoir si De Zerbi ira au bout de son engagement contractuel actuel expirant en juin 2027.