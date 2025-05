«Il a tué le club», le départ qui a secoué l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison 2024/2025 de l'OM ne restera pas dans les annales. A l'issue d'une saison pénible au cours de laquelle trois entraîneurs se sont succédés, le club marseillais avait pris la septième place. Au cours d'un entretien avec Pape Gueye, le journaliste Raphaël Domenach a laissé entendre que le départ de Marcelino avait plombé la formation.

Si l’OM a retrouvé de la stabilité avec Roberto de Zerbi, ça n’a pas toujours été le cas. Prenons l’exemple de la saison 2024/2025. Trois entraîneurs s’étaient succédé durant cet exercice : Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset. Et évidemment, les résultats n’étaient pas au rendez-vous. Car les joueurs choisis par Marcelino ne collaient pas au style de jeu de Gattuso ou de Gasset. « Le départ de Marcelino, ça a tué la saison » a lâché le journaliste Raphaël Domenach devant Pape Gueye, protégé du coach espagnol à Villarreal cette saison.

« C’est une bonne personne »

Selon l’ancien milieu de terrain de l’OM, Marcelino, qui avait claqué la porte après avoir vu plusieurs supporters insulter Pablo Longoria, espérait un autre départ. « Il a eu un passage compliqué à Marseille. C’est un très bon coach parce qu’il a la confiance de son groupe, on sait quoi faire sur le terrain, on fait beaucoup de vidéos. Honnêtement, je sens que c’était un moment compliqué pour lui. Mais il a aimé entraîner son club. Je sens qu’il aurait aimé terminer autrement. Parce qu’humainement, c’est une bonne personne. Après, il a l’expérience pour vite se remettre au travail, mais ça l’a touché. Si j’ai compris les raisons de son départ ? Non, je ne lui ai pas demandé, c’est entre la direction et le coach. Ça a tué le club ? C’est comme ça, c’est le foot » a confié Gueye.

Gueye l'a retrouvé en Espagne

Mais le joueur n’a pas voulu dire du mal de son entraîneur actuel, qui lui a offert une place de choix à Villarreal. « On a un système de jeu à respecter, on joue souvent en 4-4-2 avec deux six. Il me demande de jouer mon football. Il sait de quoi je suis capable c’est à dire jouer vers l’avant, récupérer les ballons. Et ce qui est bien en Espagne c’est que toutes les équipes jouent au ballon » a-t-il déclaré au média Le Carré.