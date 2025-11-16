OM : Après le PSG, cette superstar est réclamée par Greenwood !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, l'OM de Pablo Longoria a déboursé environ 26M€ pour s'attacher les services de Mason Greenwood, qui était devenu indésirable à Manchester United. Epanoui depuis sa signature à Marseille, l'attaquant de 24 ans sera on ne peut plus heureux quand il pourra avoir la chance de jouer avec Ronaldinho, ancienne vedette du PSG.

N'étant plus du tout en odeur de sainteté du côté de Manchester United, Mason Greenwood a claqué la porte d'Old Trafford lors de l'été 2024. En effet, l'OM a finalisé la signature de l'ailier droit de 24 ans grâce à une offensive à hauteur de 26M€.

OM : Greenwood veut jouer avec Ronaldinho Arrivé à l'OM il y a près d'un an et demi, Mason Greenwood a retrouvé de sa superbe. En effet, l'attaquant anglais est épanoui à Marseille, et cela se ressent sur le terrain. Pour être d'autant plus heureux, Mason Greenwood aimerait jouer aux côtés de Ronaldinho, ex-vedette du PSG.