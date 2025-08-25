OM : Après la bagarre, Rabiot est annoncé dans une autre équipe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’avenir d’Adrien Rabiot à l'OM s’écrit en pointillés après son altercation musclée avec Jonathan Rowe. Mis à l’écart puis placé sur la liste des transferts par le club phocéen, le milieu de terrain vit une période délicate. Pourtant, malgré ce contexte incertain, le joueur aux 53 sélections garde toutes ses chances d’être retenu par Didier Deschamps.

Adrien Rabiot traverse un moment charnière dans sa carrière. Arrivé à l’OM en septembre dernier, il avait retrouvé une forme éclatante, enchaînant les performances solides. Mais la récente bagarre avec Jonathan Rowe est venue enrayer cette dynamique. L’incident a d’abord conduit à sa mise à l’écart avant que la direction n’envisage un transfert sec pour mettre fin à la polémique.

L'OM va devoir trancher Ce samedi, Roberto de Zerbi a ouvert la porte à sa réintégration. Mais la balle est désormais dans le camp de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. En cas de refus, Rabiot ne s'éternisera pas à l'OM. Car un an de la Coupe du monde, le milieu de terrain a besoin de jouer.