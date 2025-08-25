OM : Après la bagarre, Rabiot est annoncé dans une autre équipe

L’avenir d’Adrien Rabiot à l'OM s’écrit en pointillés après son altercation musclée avec Jonathan Rowe. Mis à l’écart puis placé sur la liste des transferts par le club phocéen, le milieu de terrain vit une période délicate. Pourtant, malgré ce contexte incertain, le joueur aux 53 sélections garde toutes ses chances d’être retenu par Didier Deschamps.
Adrien Rabiot traverse un moment charnière dans sa carrière. Arrivé à l’OM en septembre dernier, il avait retrouvé une forme éclatante, enchaînant les performances solides. Mais la récente bagarre avec Jonathan Rowe est venue enrayer cette dynamique. L’incident a d’abord conduit à sa mise à l’écart avant que la direction n’envisage un transfert sec pour mettre fin à la polémique.
L'OM va devoir trancher
Ce samedi, Roberto de Zerbi a ouvert la porte à sa réintégration. Mais la balle est désormais dans le camp de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. En cas de refus, Rabiot ne s'éternisera pas à l'OM. Car un an de la Coupe du monde, le milieu de terrain a besoin de jouer.
Rabiot attendu en équipe de France
Nul doute que Didier Deschamps sera attentif à sa situation. Comme indiqué par L'Equipe, Rabiot devrait faire partie de la prochaine liste qui sera dévoilée mercredi prochain. Mais le joueur va vite devoir régler sa situation s'il veut s'éviter quelques nuits blanches.