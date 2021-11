Foot - OM

OL/OM - Polémique : Les fortes déclarations de Payet lors de son dépôt de plainte !

Publié le 22 novembre 2021 à 22h00 par Th.B. mis à jour le 22 novembre 2021 à 22h02

Ce lundi, quelques heures après avoir été la victime d’un jet de projectile d’un supporter lyonnais, Dimitri Payet a porté plainte envers son agresseur. L’Équipe a dévoilé les propos tenus par le milieu offensif de l’OM lors du dépôt de plainte en question.

Après avoir été la victime d’une même attaque face à l’OGC Nice en août dernier, Dimitri Payet a une nouvelle fois été la cible de jet de projectile d’un supporter d’une équipe adverse lors de la rencontre OL-OM dimanche soir qui fut dans un premier temps interrompue puis définitivement arrêtée. Touché mentalement et physiquement, le milieu offensif de l’OM a pris la décision de porter plainte ce lundi après-midi lors de la visite de deux policiers au entre Robert Louis-Dreyfus à Marseille. L’Équipe a mis la main sur ce document et a communiqué les propos recueillis auprès de Payet.

« Ce n'est pas la première fois que je suis victime de ce genre de faits. Je dépose plainte »