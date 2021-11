Foot - OM

OL/OM - Polémique : Aulas répond sèchement à Riolo après leur clash !

Publié le 22 novembre 2021 à 22h55 par La rédaction

Président de l'OL, Jean-Michel Aulas a tenu à répondre à Daniel Riolo sur les réseaux sociaux.

Le ton est monté entre Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo après les graves incidents survenus au Groupama Stadium ce dimanche. Invité sur RMC , le président de l’OL n’a pas caché son agacement après que Daniel Riolo ait remis sa parole en question. « L’arbitre a convoqué tout le monde en bas, les entraîneurs, les capitaines. Et là, il y a eu un certain nombre de réactions violentes de la part des Marseillais. Voilà ce qui s’est passé (…) Vous me traitez de menteur alors que c’est vous qui n’avez rien compris, a lâché ce dernier au chroniqueur. Vous avez des à-priori malhonnêtes. Je vous démontre que vous avez tort et vous persistez. C’est gravissime. Je vous demande de me présenter mes excuses. Vous êtes un chenapan. Vous essayez de vous en sortir par des arguties qui ne tiennent pas la route » a lâché Jean-Michel Aulas sur les antennes avant d’envoyer un message au chroniqueur sur les réseaux sociaux. « Pour mettre un terme final monsieur Daniel Riolo à vos affirmations erronées… et diffamatoires ! » a écrit le dirigeant, indiquant que le préfet du Rhône avait bien donné son accord pour que le match reprenne.