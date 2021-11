Foot - OM

OL/OM - Polémique : L'UNFP porte plainte contre l'agresseur de Payet !

Publié le 22 novembre 2021 à 20h50 par La rédaction

Le syndicat des joueurs, l'UNFP, a décidé de porter plainte après l'agression subie par Dimitri Payet lors de la rencontre entre l'OM et l'OL.