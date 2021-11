Foot - OM

OL/OM - Polémique : Les révélations chocs de l'OM sur les incidents à Lyon !

Publié le 22 novembre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Le voile se lève peu à peu sur ce qu'il s'est passé dans les vestiaires après l'agression subie par Dimitri Payet. Selon l'OM, les dirigeants de l'OL auraient fait pression sur l'arbitre, Ruddy Buquet, pour reprendre la rencontre.

La quatorzième de journée de Ligue 1 devait se terminer en apothéose avec le choc entre l’OM et l’OL. Comme prévu, l’arbitre Ruddy Buquet donnait le coup d’envoi dans un Groupama Stadium surchauffé. Au bout de quelques minutes de jeu, le club marseillais obtenait un corner en face de la tribune des ultras. Mais au moment de le tirer, Dimitri Payet s’écroule, touché par une bouteille lancée des tribunes. Sonné, le joueur de l’OM se fera soigner sur la pelouse durant quelques instants avant que l’arbitre ne décide de renvoyer les acteurs dans le vestiaire. Après quelques minutes de flottement, le speaker du stade prenait le micro afin d’annoncer au public la reprise de la rencontre. Pourtant, l’arbitre a annoncé, après coup, qu'il n'avait jamais donné son accord pour reprendre la partie. « Ma décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match. Il a été évoqué des risques de troubles à l'ordre public, qui ont été pris en considération dans un premier temps. Mais je maintiens que ma décision était de ne pas reprendre la partie » a lâché Ruddy Buquet au micro de Prime Vidéo . Les joueurs marseillais ne sont jamais sortis du vestiaire. Finalement, après plusieurs heures d’attentes, le speaker revenait au bord du terrain afin d’annoncer l’arrêt définitif du match. Mais que s’est-il réellement passé dans le vestiaire ? Ce lundi, l’OM a livré sa vérité et n’a pas hésité à pointer du doigt l’attitude des responsables lyonnais.

L'OM évoque des pressions lyonnaises