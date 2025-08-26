Nouveau transfert à l'OM : Un joueur se lâche devant les caméras, sa discussion est révélée

L’Olympique de Marseille avance sérieusement sur le dossier Dani Ceballos. En manque de temps de jeu au Real Madrid, le milieu espagnol aurait donné son accord pour rejoindre le club phocéen sous forme de prêt. Un départ désormais inévitable. Mécontent de sa situation dans la capitale espagnole, le joueur s'est longuement confié à Santi Cazorla dimanche, avant la rencontre face à Oviedo.
L’OM est en passe de réaliser un joli coup sur le marché estival avec Dani Ceballos. Peu utilisé par Xabi Alonso au Real Madrid, le joueur de 29 ans a clairement affiché son envie de retrouver un rôle majeur ailleurs. Après avoir publié un énigmatique « Last Dance » sur les réseaux sociaux à l’issue du match contre Oviedo dimanche (victoire 3-0), l’Andalou aurait donné son feu vert pour rejoindre l'OM, à la recherche d'un nouveau milieu de terrain après la mise à l'écart d'Adrien Rabiot.
L'OM comme refuge ?
Le club phocéen travaille sur un prêt, jugé plus viable financièrement, et espère conclure rapidement les discussions avec la Casa Blanca. Des discussions sont en cours avec le club merengue qui pourrait lui offrir une porte de sortie. Le malaise de Ceballos s'est fait sentir avant le dernier match du Real Madrid. Présent sur la pelouse avant le coup d'envoi, le joueur s'est confié à l'ancien joueur Santi Cazorla sur sa situation.
Ceballos évoque son mal-être
Cette séquence a été captée par les caméras de DAZN. « Oui, oui, je comprends qu’il y a des joueurs importants… » confie Ceballos. Puis il enchaîne, visiblement frustré : « Mais l’année dernière, j’ai joué 45 matchs. Sur 68, j’en ai été titulaire 24, et très bien, oui. » Une précision chiffrée qui trahit son besoin de reconnaissance. Il conclut avec une remarque lourde de sens : « La confiance d’un entraîneur… c’est tout aussi important. » Un message limpide.