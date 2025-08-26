Nouveau transfert à l'OM : Un joueur se lâche devant les caméras, sa discussion est révélée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille avance sérieusement sur le dossier Dani Ceballos. En manque de temps de jeu au Real Madrid, le milieu espagnol aurait donné son accord pour rejoindre le club phocéen sous forme de prêt. Un départ désormais inévitable. Mécontent de sa situation dans la capitale espagnole, le joueur s'est longuement confié à Santi Cazorla dimanche, avant la rencontre face à Oviedo.

L’OM est en passe de réaliser un joli coup sur le marché estival avec Dani Ceballos. Peu utilisé par Xabi Alonso au Real Madrid, le joueur de 29 ans a clairement affiché son envie de retrouver un rôle majeur ailleurs. Après avoir publié un énigmatique « Last Dance » sur les réseaux sociaux à l’issue du match contre Oviedo dimanche (victoire 3-0), l’Andalou aurait donné son feu vert pour rejoindre l'OM, à la recherche d'un nouveau milieu de terrain après la mise à l'écart d'Adrien Rabiot.

L'OM comme refuge ? Le club phocéen travaille sur un prêt, jugé plus viable financièrement, et espère conclure rapidement les discussions avec la Casa Blanca. Des discussions sont en cours avec le club merengue qui pourrait lui offrir une porte de sortie. Le malaise de Ceballos s'est fait sentir avant le dernier match du Real Madrid. Présent sur la pelouse avant le coup d'envoi, le joueur s'est confié à l'ancien joueur Santi Cazorla sur sa situation.