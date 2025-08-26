Nouvelle recrue à l’OM : La presse espagnole annonce un coup de tonnerre !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille se rapproche d’un joli coup sur le marché estival. Le club phocéen est en discussions avancées avec le Real Madrid pour le prêt avec option d’achat de Dani Ceballos. Un dossier prioritaire pour renforcer le milieu de terrain. Et en Espagne, une excellente nouvelle a été annoncée.

L’OM avance à grands pas sur l’une de ses priorités du mercato estival. Le club phocéen est en discussions avancées avec le Real Madrid pour obtenir le prêt de Dani Ceballos, avec une option d’achat à la clé. En manque de temps de jeu dans la capitale espagnole, le milieu de terrain de 29 ans se montre réceptif à l’idée de rejoindre un projet ambitieux où il pourrait retrouver un rôle clé.

Grande nouvelle pour l'OM avec Ceballos Comme une bonne nouvelle arrive rarement seule, la presse espagnole annonce que le Bétis Seville se serait retiré de ce dossier. D’après les informations de Jugones, le club andalou a définitivement abandonné l’idée de faire revenir son ancien joueur pour deux raisons.