Nouveau coup dur pour l’OM

Hugo Chirossel

Opéré du genou le 13 novembre dernier, Valentin Rongier ne devrait pas faire son retour avec l'OM avant le mois de février. S’il ne peut pas compter sur son capitaine d’ici à la fin de l’année, Gennaro Gattuso pourrait devoir se passer d’un autre joueur. Touché à la cheville jeudi contre l’Ajax Amsterdam, Joaquin Correa est incertain pour la réception du Stade Rennais.

Alors qu’il ne s’est plus imposé en Ligue 1 depuis le 8 octobre dernier, l’OM doit en plus se passer de son capitaine. Touché au genou face au LOSC, Valentin Rongier a été opéré le 13 novembre dernier et sera indisponible pendant trois mois. Il pourrait donc être de retour à partir de février prochain.

Correa touché à la cheville

L’OM pourrait bien perdre un autre joueur pour cause de blessure. Titulaire face à l’Ajax Amsterdam jeudi soir, Joaquin Correa a dû céder sa place peu après l’heure de jeu, à la suite d’un tacle dangereux de Steven Berghuis. Il y a peu de chances que l’attaquant argentin puisse tenir sa place ce week-end.

Correa très incertain pour Rennes