L’OM évite la catastrophe, il prévient tout le monde

Jean de Teyssière

L'OM a remporté l'avant-dernier match de son groupe face à l'Ajax Amsterdam (4-3). Au courant du score de Brighton, qui est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse de l'AEK Athènes, l'OM devait gagner pour garder sa première place et surtout ne pas voir l'Ajax se rapprocher en cas de défaite. Au terme d'un match fou et spectaculaire, les hommes de Gennaro Gattuso ont rempli leur mission et Amine Harit espère désormais voir le même état d'esprit en Ligue 1.

L'un des meilleurs joueurs de l'OM jeudi soir face à l'Ajax Amsterdam, Amine Harit, s'est arrêté en zone mixte pour évoquer cette victoire très importante pour la suite de la saison des Marseillais. L'international marocain a avoué que ce succès était un vrai ouf de soulagement pour eux et espère que la chance tout comme la réussite continuera de basculer de leur côté.

«En Ligue Europa, on fait un super parcours dans un groupe où on n'était pas annoncés comme les favoris»

Le milieu de terrain de l'OM, Amine Harit, s'est exprimé en zone mixte sur la belle forme de son équipe en Ligue Europa cette saison et espère que ce succès redonnera confiance à son équipe : « Je pense qu'il faut s'appuyer sur ce genre de performances car en Ligue Europa, on fait un super parcours dans un groupe où on n'était pas annoncés comme les favoris. »

«En Championnat, il n'y a pas de raison de ne pas gagner des matches»