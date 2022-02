Foot - OM

Nice/OM - Polémique : Mario Lemina revient sur les incidents !

Publié le 8 février 2022 à 22h09 par A.D.

Ce mercredi, l'OM et l'OGC Nice vont se disputer une place en demi-finale de la Coupe de France. Alors que de violents incidents ont eu lieu à l'Allianz Riviera lors du dernier duel entre les deux équipes, Mario Lemina a expliqué que ce terrible épisode était maintenant derrière eux.