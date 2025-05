Moment historique à l’OM : Un Ballon d’Or balance sur son transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur de l'OM sous l'ère Bernard Tapie, Jean-Pierre Papin n'a pourtant pas soulevé la Ligue des champions avec le maillot marseillais. Un an avant le miracle de Munich, le Ballon d'Or 1991 avait pris la décision de signer au Milan AC. C'est donc de loin que l'attaquant a observé ses potes soulever la coupe aux grandes oreilles. Pour autant, il ne regrette pas son départ.

A l’occasion des 125 ans de l’OM, Jean-Pierre Papin est revenu sur son histoire avec le club marseillais. Un lien qui demeure présent puisque le Ballon d’Or 1991 entraîne l’équipe réserve depuis novembre 2023. Plus pour longtemps selon les informations exclusives du 10Sport.com. Quoi qu’il en soit, la relation reste très forte entre les deux parties. Pourtant, les débuts de Papin à l’OM en 1986 ont été plutôt laborieux.

Papin évoque son lien avec l'OM

Au micro de RTL, Papin a reconnu que la pression des supporters était très forte à cette époque-là. « Quand on signe à l’OM, il faut savoir certaines choses : que rien n’est facile et que tout se travaille. Je suis arrivé en 1986, j’arrivais de la Coupe du monde. Sincèrement, je ne connaissais pas les à côtés. Les supporters sont tellement passionnés que tu ne peux pas leur mentir. J’ai mis un an pour comprendre ça. J’ai changé ensuite, mais ça a été compliqué » a confié l’ancien joueur français lors d’un entretien accordé à Mohamed Bouhafsi.

« Je ne regrette pas mes choix »

Papin restera six ans à l’OM, jusqu’à son départ au Milan AC en 1992, soit un an avant la victoire du club marseillais en Ligue des champions. Un évènement historique que l’attaquant a suivi devant son écran de télévision. Même s’il a ressenti un pincement au cœur au moment de la victoire de ses portes, Papin ne regrette aucunement son départ. « Si j’ai suivi la finale ? Oh ouj, bien évidemment.Quelque part, j’étais content que mes copains l’emportent. Mais moi, c’était la deuxième que je perdais. Ça faisait beaucoup, j’étais un peu déçu. Mais je ne regrette pas mes choix » a-t-il confié. Surtout qu’un an plus tard, le Français remportera cette compétition avec le Milan AC.