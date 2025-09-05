Mercato - OM : Transfert bloqué, la grande annonce !

Pour renforcer son milieu de terrain orphelin d’Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille a bouclé le recrutement de Matt O’Riley, longtemps courtisé par la Juventus. Fabrizio Romano a révélé les coulisses de ce dossier, où le joueur a été bloqué plusieurs semaines par la Juve avant de finalement rejoindre le club phocéen dans des conditions avantageuses.
Matt O’Riley est arrivé à l'OM dans un contexte particulier. Le club cherchait à compenser le départ d’Adrien Rabiot et à apporter du sang neuf dans un secteur du terrain essentiel à la construction du jeu. Le milieu de terrain, formé à Fulham puis passé par le Celtic et Brighton, s’était rapidement imposé comme une cible intéressante pour plusieurs clubs européens, dont la Juventus, qui avait envisagé de l’accueillir sous forme de prêt avec option d’achat.
L'OM a raflé la mise
Sur sa chaîne Youtube, Fabrizio Romano a raconté comment ce dossier O'Riley avait basculé en faveur de l’OM. « L'idée de la Juventus était d'en faire un prêt avec option d'achat. Il n'y a pas eu d'accord sur les montants. La Juve a réfléchi, négocié avec lui, discuté avec Brighton et trouvé un accord avec le joueur, qui est resté bloqué, disons, du 10 juillet au 10 août. O'Riley a été bloqué par la Juventus. De bon gré, dans le sens où O'Riley aurait rejoint la Juve, je peux le garantir, mais la Juventus a ensuite fait un autre choix. Concernant la formule, ils n'étaient pas convaincus par la proposition de Brighton, et la Juve a alors choisi d'investir dans Openda, Zhegrova » a lâché le journaliste italien.
Les détails du deal dévoilés
Comme indiqué par Romano, le prêt conclu avec l’OM s’avère particulièrement intéressant pour toutes les parties. « Brighton a préféré un prêt sec, pensant que Matt O'Riley ne trouverait pas le temps de jeu nécessaire à l'avenir. Marseille a accepté ces conditions – payer le salaire, payer un contrat sans prêt. Il s'agit d'un prêt de 2 millions d'euros, plus des bonus, pour environ les trois quarts de son salaire. Ils lui paieront l'intégralité de son salaire ; il n'y a pas d'option d'achat » a-t-il précisé.