OM : «Clairement mauvais», le remplaçant de Rabiot se fait déjà attaquer

L’Olympique de Marseille a clôturé son mercato estival en enrôlant Matt O’Riley, prêté par Brighton & Hove Albion. Ce milieu offensif de 24 ans, qui tentera de faire oublier Adrien Rabiot, débarque en quête de temps de jeu après un début de saison compliqué en Angleterre. Son profil technique et travailleur intrigue autant qu’il interroge.
Officiellement prêté par Brighton, Matt O’Riley vient renforcer le milieu offensif de l’OM. Utilisé avec parcimonie en ce début de saison en Premier League, le joueur d’origine danoise a vu la concurrence s’intensifier à son poste. En difficulté pour s’adapter au système de Fabian Hürzeler, l’entraîneur de Brighton, O’Riley a donc choisi l'OM pour se relancer. A Marseille, il tentera de faire oublier le souvenir d'Adrien Rabiot, parti au Milan AC.
Qui est O'Riley ?
Dans une analyse publiée sur X, le compte francophone Brighton & Hove Albion FR dresse un portrait nuancé de O'Riley. « Au niveau des qualités il casse des lignes à la passe, à un gros volume de jeu défensif notamment un très bon pressing et a une excellente mobilité dans les petits espaces grâce à une bonne technique, enfin il est polyvalent sur les postes Pour ses défauts c’est son imprécision parfois dans les occasions qu’il créer, le fait aussi qu’il se mette beaucoup la pression n’aidera pas au Vélodrome, son mental au global doit être travailler » peut-on lire.
Une recrue en grande difficulté
Mais depuis quelques semaines, force est de constater que la recrue de l'OM n'est clairement pas au niveau. « On a 5 joueurs à son poste de 10 préférentiel dont des nouvelles recrues avec un plus gros potentiel (Kostoulas ou même Gruda). Il a fait un début de saison clairement mauvais et contre City n’a même pas jouer dans la victoire ce dimanche, où Gruda a montrer qu’il serait le titulaire de la saison et même un Gomez qui est un peu plus derrière dans la hiérarchie a montrer de belles choses. Brighton a tout miser sur O’Riley et voulait le voir jouer, mais force est de constater qu’il a eu du mal à s’adapter au système de Fabian » a lâché le compte dans des propos rapportés par Football Club Marseille.