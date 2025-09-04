OM : «Clairement mauvais», le remplaçant de Rabiot se fait déjà attaquer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille a clôturé son mercato estival en enrôlant Matt O’Riley, prêté par Brighton & Hove Albion. Ce milieu offensif de 24 ans, qui tentera de faire oublier Adrien Rabiot, débarque en quête de temps de jeu après un début de saison compliqué en Angleterre. Son profil technique et travailleur intrigue autant qu’il interroge.

Officiellement prêté par Brighton, Matt O’Riley vient renforcer le milieu offensif de l’OM. Utilisé avec parcimonie en ce début de saison en Premier League, le joueur d’origine danoise a vu la concurrence s’intensifier à son poste. En difficulté pour s’adapter au système de Fabian Hürzeler, l’entraîneur de Brighton, O’Riley a donc choisi l'OM pour se relancer. A Marseille, il tentera de faire oublier le souvenir d'Adrien Rabiot, parti au Milan AC.

Qui est O'Riley ? Dans une analyse publiée sur X, le compte francophone Brighton & Hove Albion FR dresse un portrait nuancé de O'Riley. « Au niveau des qualités il casse des lignes à la passe, à un gros volume de jeu défensif notamment un très bon pressing et a une excellente mobilité dans les petits espaces grâce à une bonne technique, enfin il est polyvalent sur les postes Pour ses défauts c’est son imprécision parfois dans les occasions qu’il créer, le fait aussi qu’il se mette beaucoup la pression n’aidera pas au Vélodrome, son mental au global doit être travailler » peut-on lire.