Mercato - OM : Longoria a fixé ses conditions pour le transfert de cet international français

Publié le 9 juillet 2022 à 19h15 par Ewen Robin

En quête de renforts sur le marché des transferts, l’OM multiplie les pistes. Alors que les Marseillais ont déjà renforcé leur défense avec les arrivées d’Isaak Touré et Samuel Gigot, Pablo Longoria tente de convaincre Jonathan Clauss de rejoindre la cité phocéenne. Si le joueur semble intéressé, il faut désormais convaincre le RC Lens de le lâcher à moindre coût…

L’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM implique une nouvelle stratégie. Adepte d’une défense à trois, le technicien croate compte bien jouer avec des latéraux offensifs, postes actuellement occupés par Pol Lirola et Jordan Amavi. Avec un certain manque de qualité sur ces ailes, Pablo Longoria cible un international français.

Clauss sur le départ

À un an de la fin de son contrat avec le RC Lens, Jonathan Clauss est un joueur très convoité. Auteur d’une jolie saison avec son club, le latéral droit a connu une première convocation en équipe de France, en mars dernier, contre la Côte d’Ivoire. Âgé de 29 ans, Clauss devrait découvrir de nouveaux horizons durant le mercato estival. L’OM s’est donc positionné sur le dossier.

L'OM se montre intransigeant