Mercato - OM : Il balance des dossiers croustillants sur les réseaux sociaux

Président de l'OM, Pablo Longoria a accordé un long entretien à Zack Nani. L'occasion pour le dirigeant espagnol de passer en revue sa carrière et de dévoiler quelques anecdotes croustillantes. Très critique envers certaines opérations du club marseillais, le journaliste Romain Molina a interpellé l'intervieweur sur les réseaux sociaux pour obtenir des réponses.

Après Kylian Mbappé, c’est au tour de Pablo Longoria de prendre la parole. Le président de l’OM a fait le déplacement jusqu’aux studios de Webedia pour évoquer sa carrière avec Zack Nani. Au cours de cet entretien, diffusé ce lundi soir, le dirigeant espagnol a balayé l’actualité marseillais, mais est aussi revenu sur son parcours dans le football. Par contre, il n’a pas été question de certains transferts controversés comme ceux de Geoffrey Kondogbia, d'Elye Wahi et de Vitinha.

Molina a interpellé Zack Nani sur X

Journaliste, Romain Molina comptait sur Zack Nani pour obtenir des réponses. « Demande lui pourquoi il a fait payer un million de plus à Marseille pour Kondogbia alors qu’il y avait déjà un accord avec l’Atletico et pourquoi son mentor Bottas et Base Soccer récupèrent autant de mandats club à Marseille » a-t-il lâché sur X. Il souhaitait que soit évoqué, aussi, le dossier Elye Wahi : « Pourquoi l’OM a été le seul club à faire Wahi alors que PERSONNE ne le voulait (même Bournemouth s’est retiré après avoir enquêté un peu sur la vie hors terrain) et surtout a un tel prix ? Luis Suárez et Vitinha aussi, j’aimerais rire sur les prix. Pareil sur les sorties au Genoa ».

Tout est bien, qui finit bien

Finalement aucun de ces sujets n’a été abordé. Mais Molina n’en veut aucunement au streamer. « Pour la Team premier degré, c'était une vanne pour le faire marrer ; on en a même rigolé par audio WhatsApp après, détendez-vous haha » a lâché le journaliste indépendant sur X.