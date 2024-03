Mercato : Nouveau clash pour Guendouzi après l’OM ?

Hugo Chirossel

L’été dernier, Mattéo Guendouzi a quitté l’OM pour rejoindre la Lazio Rome, où il a été prêté avec option d’achat. Alors que Maurizio Sarri a posé sa démission mercredi, Igor Tudor est pressenti pour lui succéder. Il retrouverait ainsi l’international français, qu'il a entraîné la saison dernière à Marseille et avec qui ses rapports ont souvent été tendus.

Igor Tudor ne s’est pas fait que des amis à Marseille. Successeur de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, le Croate avait été sifflé par le Stade Vélodrome dès sa première rencontre officielle à domicile. Avec certains joueurs aussi ses rapports avaient été pour le moins tendus, notamment Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi.

Tudor et Guendouzi bientôt réunis ?

Habitués au paternaliste Jorge Sampaoli, les joueurs de l’OM ont vu débarquer l’autoritaire Igor Tudor. Mais les méthodes du technicien croate ont porté leurs fruits et les bons résultats ont calmé les tensions. Mattéo Guendouzi quant à lui, beaucoup moins utilisé par Tudor que Sampaoli, avait mal vécu sa saison sous ses ordres. Parti à la Lazio l’été dernier, où il a été prêté avec option d’achat, l’international français risque en revanche de retrouver son ancien entraîneur.

Tudor pressenti pour succéder à Sarri

En effet, Maurizio Sarri a posé sa démission cette semaine et comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’ancien entraîneur de l’OM pourrait lui succéder. Igor Tudor sera à Rome dans les prochaines heures afin de rencontrer Claudio Lolito, président de la Lazio. Il pourrait s’engager jusqu’à la fin de la saison, plus une option pour une année supplémentaire, et ainsi retrouver Mattéo Guendouzi.