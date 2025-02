Mercato : Incroyable, il recale Guardiola pour l'OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ismaël Bennacer n'avait qu'une envie cet hiver, joueur pour l'OM. Un vœu qui s'est exaucé sous l'impulsion de Mehdi Benatia et de Roberto de Zerbi. Le milieu de terrain algérien a été prêté par le Milan AC jusqu'à la fin de la saison. Comme indiqué par Nabil Djellit, l'OM a réalisé un joli coup, car des équipes prestigieuses s'étaient positionnées sur ce dossier.

L’OM a bouclé son mercato hivernal sur une opération de taille. Comme révélé par le 10Sport.com, Ismaël Bennacer a rejoint le club marseillais sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Embêté par les blessures depuis plusieurs mois, le milieu de terrain algérien va tenter de trouver de la continuité à l’OM dans un cadre familier puisqu’il est né à Arles. Journaliste pour le quotidien L’Equipe, Nabil Djellit salue le gros coup de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria. Un joueur suivi par le Manchester City de Pep Guardiola.

« Son nom circulait du côté de Manchester City »

« Je me souviens très bien que son nom circulait du côté de Manchester City et de clubs de ce niveau-là. C’est un petit miracle de le récupérer dans cet OM. Je ne dis pas que l’OM n’est pas un grand club, mais ce n’est pas l’OM des années 90 qui achetait les meilleurs joueurs de la planète tout simplement. Et puis sans coupe d’Europe, pour l’OM, c’est vraiment une très très belle opportunité » a confié Djellit au cours d’un entretien accordé à Massilia Zone.

Des doutes existent sur sa condition physique

A Marseille, Bennacer va devoir retrouver le rythme au sein d’une équipe où les places sont chères au milieu de terrain avec les présences d’Adrien Rabiot, de Valentin Rongier, mais aussi de Pierre-Emile Höjbjerg. « J’ai hâte de le voir. Évidement, la question, elle se pose sur son état physique. Il avait été le meilleur récupérateur de la Ligue des champions, il y a quelques saisons. Il avait été fantastique avec l’AC Milan » a confié Djellit.