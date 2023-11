Mercato : Il signe à l’OM, c’est le «coup de foudre»

Alexis Brunet

Après la démission de Marcelino, Pablo Longoria a intronisé Gennaro Gattuso au poste d'entraîneur de l'OM. L'Italien s'est mieux acclimaté que son prédécesseur et semble très heureux à Marseille. Un proche de l'effectif parle même de «coup de foudre» entre le club phocéen et l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan.

L'OM a passé un été agité. Sur le mercato, beaucoup de joueurs sont arrivés à Marseille, et de nombreux autres sont partis. Pour ce qui est de l'entraîneur, un changement a aussi été effectué, puisqu'Igor Tudor a été remplacé par Marcelino. Malheureusement pour l'Espagnol, cela n'aura duré que quelques mois, et Gennaro Gattuso est arrivé pour prendre sa place.

Gattuso est un gros travailleur

Pour Le Parisien , un proche de l'effectif de l'OM a indiqué comment travaillait Gennaro Gattuso, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Italien ne compte pas ses heures. « Il passait ses journées et ses nuits au centre d’entraînement à son arrivée. Aujourd’hui, il débarque vers 8 heures du matin et repart l’après-midi ou en début de soirée. Il n’aime pas modifier ses habitudes, ses journées se ressemblent : il fait bosser son groupe le matin et le laisse au repos l’après-midi. »

Gattuso a eu le coup de foudre pour l'OM