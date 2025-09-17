Mercato de folie à l’OM : La terrible annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En manque de repères, l'OM s'est bien défendu mais s'est incliné sur la pelouse de Madrid en Ligue des champions (2-1). Pour Daniel Riolo, le club marseillais a manqué de préparation, les joueurs manquant d'automatismes en raison des derniers mouvements du mercato. Pour autant, le journaliste se montre confiant pour la suite.

L‘OM a vécu un mercato d’été agité avec plusieurs mouvements de dernière minute. Ainsi, les Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd n’ont eu que très peu de temps pour se familiariser avec les méthodes de Roberto de Zerbi ou encore pour trouver des automatismes avec le reste du groupe. Ce manque de préparation s’est fait ressentir sur la pelouse du Real Madrid ce mardi soir. L’OM a longtemps cru pouvoir ramener au moins un point du Santiago Bernabeu, avant de craquer dans les dernières minutes du match.

« Tu ne vas nulle part » Sur RMC, Daniel Riolo a donné son avis sur la performance de l’OM. « J’ai toujours l’impression que l’équipe, on sait pas trop où on va. La fin de mercato agitée a donné une sorte de page sur laquelle De Zerbi griffonne. Outre les noms auxquels il doit apprendre ses principes de jeu, que de toute façon je trouve un peu limité si tu ne sors pas de la leçon, pour moi tu ne vas nulle part » a confié le journaliste durant l’After Foot.