Mbappé : Le sale coup qui ne passe pas à l'OM !

Le 16 septembre dernier, le Real Madrid a battu l'OM (2-1). Au lendemain de sa défaite, le club olympien a crié au scandale, estimant que Kylian Mbappé n'aurait jamais dû obtenir un deuxième penalty. Interrogé après le revers face à l'Atalanta, Medhi Benatia a affirmé que la faute de main sifflée était très sévère.

Depuis le début de sa campagne de Ligue des Champions, l'OM s'est plaint de l'arbitrage à deux reprises. D'une part, le club marseillais estime que le Real Madrid n'aurait jamais dû bénéficier d'un deuxième penalty le 16 septembre dernier. Un coup de pied de réparation transformé par Kylian Mbappé, et ce, à la suite d'une faute de main de Facundo Medina dans la surface de réparation de Geronimo Rulli. D'autre part, l'OM conteste le but de l'Atalanta inscrit ce mercredi soir. Malgré la main d'Éderson dans ses 16 mètres 50, l'arbitre de la rencontre a laissé le jeu se poursuivre, et Lazar Samardžić a fait trembler les filets marseillais sur la contre-attaque.

«A Madrid, c'est très sévère» Présent en zone mixte après OM-Atalanta, Medhi Benatia a analysé les deux faits de jeu qui ont fait polémique en Ligue des Champions. « Si on parle des arbitres et des situations, on peut se dire qu'à Madrid, c'est très sévère, et aujourd'hui (mercredi), c'est un vol. Mais je préfère toujours me concentrer sur ce qu'on peut changer », a-t-il pesté, avant d'en remettre une couche.