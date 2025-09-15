Mbappé - Dembélé : L’OM lâche une grosse annonce !

Souvent critiqué pour son attitude défensive, Mason Greenwood doit aussi « courir sans ballon » s’il veut devenir un joueur de premier plan, a estimé Roberto De Zerbi ce lundi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a vu Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé faire les efforts au Real Madrid et au PSG et attend la même chose de son joueur.
S’il a « un talent extraordinaire », dixit Pablo Longoria, Mason Greenwood peut aussi parfois agacer. C’est surtout le manque d’efforts défensifs qui est reproché à l’attaquant âgé de 23 ans depuis qu’il est à l’OM. Un point sur lequel il a travaillé, mais l'Anglais manque encore de régularité.
« S’il veut devenir un grand joueur de premier plan, il doit courir sans ballon »
« L’évolution de Greenwood dans son travail défensif ? Il a travaillé aussi le côté défensif, le pressing. Il n'a pas toujours travaillé dans ce sens, mais quand il le veut, il le fait », a déclaré Roberto De Zerbi ce lundi en conférence de presse, à la veille d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions.
« J'ai vu Mbappé, Dembélé mettre la pression sans ballon »
« S’il veut devenir un grand joueur de premier plan, il doit courir sans ballon », a poursuivi l’entraîneur de l’OM. « J'ai vu Mbappé, Dembélé mettre la pression sans ballon. Greenwood doit le faire aussi. »