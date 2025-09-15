Mbappé - Dembélé : L’OM lâche une grosse annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Souvent critiqué pour son attitude défensive, Mason Greenwood doit aussi « courir sans ballon » s’il veut devenir un joueur de premier plan, a estimé Roberto De Zerbi ce lundi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a vu Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé faire les efforts au Real Madrid et au PSG et attend la même chose de son joueur.

S’il a « un talent extraordinaire », dixit Pablo Longoria, Mason Greenwood peut aussi parfois agacer. C’est surtout le manque d’efforts défensifs qui est reproché à l’attaquant âgé de 23 ans depuis qu’il est à l’OM. Un point sur lequel il a travaillé, mais l'Anglais manque encore de régularité.

« S’il veut devenir un grand joueur de premier plan, il doit courir sans ballon » « L’évolution de Greenwood dans son travail défensif ? Il a travaillé aussi le côté défensif, le pressing. Il n'a pas toujours travaillé dans ce sens, mais quand il le veut, il le fait », a déclaré Roberto De Zerbi ce lundi en conférence de presse, à la veille d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions.