Marcelino révèle le plus gros problème de l'OM

Après avoir passé seulement deux mois et demi à l'OM, Marcelino a décidé de claquer la porte. Interrogé sur son passage à Marseille, le coach espagnol a tiré dressé son bilan. Et comme le précise Marcelino, le plus gros point faible de l'OM sont ses ultras, qui ont menacé la direction avant son départ.

Alors que l'OM a été tenu en échec par Toulouse le 17 septembre (0-0), le public du Vélodrome a laissé éclater sa colère. En effet, il s'est emporté dès le coup de sifflet final, faisant part de son mécontentement aux joueurs.

Marcelino pointe du doigt les ultras de l'OM

Le lendemain, la direction de l'OM a organisé une réunion avec ses groupes de supporters pour calmer les tensions. Toutefois, cet entretien a eu l'effet inverse. En effet, un clash a éclaté et des ultras sont allés jusqu'à menacer les têtes pensantes marseillaises. Après cet épisode improbable, Marcelino a décidé de claquer la porte de l'OM. Malgré tout, le technicien espagnol garde de bons souvenirs du club olympien. Mais selon lui, les ultras représentent le plus gros problème de l'OM actuellement.

«La grandeur de l'OM est éclipsée par ses ultras»