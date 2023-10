Malaise avec ce joueur, l’OM a pris sa décision

Hugo Chirossel

Alors que ses performances sont loin d’être convaincantes depuis le début de la saison, Pau Lopez a une nouvelle fois déçu samedi dernier lors de la défaite face à l’AS Monaco. La position du gardien espagnol, arrivé il y a deux ans à l’OM pour succéder à Steve Mandanda, est fragilisée. Mais malgré tout, il conserve la confiance de ses dirigeants.

Il y a un peu plus d’un an, l'OM a vu Steve Mandanda, joueur le plus capé de l’histoire du club, s’en aller. Mis en concurrence depuis l’arrivée de Pau Lopez en provenance de l’AS Rome, le champion du monde 2018, désormais âgé de 37 ans, a préféré partir chercher du temps de jeu du côté du Stade Rennais.

Le cas Lopez inquiète

Ce qui a définitivement installé Pau Lopez en tant que numéro 1 dans les cages de l’OM. Cependant, le portier espagnol de 28 ans est loin d’être convaincant et cela s’est une nouvelle fois confirmé samedi dernier lors de la défaite face à l’AS Monaco (3-2). Gennaro Gattuso lui a notamment reproché de ne pas être sorti sur le premier but des Monégasques.

L’OM obligé de tenter un énorme coup de poker ? https://t.co/dQvlo7xD8U pic.twitter.com/OOixohTiek — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Lopez a toujours la confiance de l’OM