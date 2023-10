Coup dur pour l’OM, Gattuso désigne le coupable

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne fait pas vraiment l’unanimité depuis son arrivée à l’OM il y a un peu plus de deux ans, Pau Lopez n’a pas encore convaincu lors de ce début de saison. Le gardien espagnol a une nouvelle fois été en difficulté samedi soir sur la pelouse de l’AS Monaco, où il a encaissé trois buts. Des difficultés remarquées par Gennaro Gattuso.

« Depuis le début de la saison, il est mauvais . » Daniel Riolo n’y est pas allé par quatre chemins au moment d’évoquer le début de saison de Pau Lopez. Le successeur de Steve Mandanda sort d’une série de trois matchs avec l’OM au cours desquels il a encaissé 10 buts au total.

Un champion du monde à l’OM, c’est déjà validé https://t.co/pSqHEaJzx2 pic.twitter.com/tTUn9FL9Hu — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Nouvelle prestation décevante pour Lopez

Les trois derniers ont été encaissés samedi soir, lors de la défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2). Une rencontre qui était la première de Gennaro Gattuso depuis qu’il est devenu l’entraîneur de l’OM. Comme indiqué par L’Équipe , le technicien italien a repéré des défaillances au sein de son effectif et notamment celles de Pau Lopez. Piégé plusieurs fois au premier poteau, le jeu au pied de l'Espagnol n'a pas rassuré non plus.

Gattuso a pesté sur son banc

Sur son banc, Gennaro Gattuso a fait plusieurs remarques à ce sujet et a notamment reproché à Pau Lopez de ne pas être sorti sur le premier but de l’AS Monaco, signé Maghnes Akliouche. Le nouvel entraîneur de l'OM n’a pas accablé son portier pour autant, ni sa défense, son chantier principal depuis son arrivée, mais il va avoir du travail dans les jours à venir.