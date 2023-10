Il pousse un coup de gueule avant le choc contre l’OM

Arnaud De Kanel

Décidément, l'OM a bien trouvé ses adversaires en Europa League. La semaine dernière, les Olympiens ont affronté une équipe de l'Ajax en pleine crise. Jeudi prochain, ils recevront un Brighton malade qui vient de concéder une large défaite 6 buts à 1. De quoi forcément provoquer la colère de l'entraineur Roberto De Zerbi.

Avant de se retrouver jeudi prochain en Europa League, l'OM et Brighton ont tout les deux perdu ce week-end. Pour la première de Gennaro Gattuso, le club phocéen s'est incliné 3 buts à 2 contre l'AS Monaco et son compatriote n'a pas connu plus de réussite de l'autre côté de la Manche. En déplacement à Birmingham pour affronter Aston Villa, Brighton s'est fait corriger 6 buts à 1 par la bande à Unai Emery. Roberto De Zerbi est forcément remonté.

«Nous avons joué un très mauvais match»

Cette défaite fait mal à Brighton, capable du meilleur, comme du du pire. Les Seagulls vont devoir s'adapter à leur nouveau statut, ils ne sont plus l'équipe surprise. « Nous avons joué un très mauvais match, sans énergie, sans énergie mentale. La plus grande responsabilité est la mienne car je suis entraîneur. Nous devons nous adapter cette saison. C’est totalement différent de la saison dernière. C’est très dur, nous jouons tous les trois jours », a pesté Roberto De Zerbi en conférence de presse d'après match. L'Italien rejette la faute sur lui-même.

«La responsabilité incombe à l’entraîneur»