L’OM tient un nouveau crack ?

Si les jeunes joueurs ont souvent du mal à s’imposer à l’OM, Bilal Nadir est petit à petit en train de se faire une place dans le groupe de Gennaro Gattuso, qui l’a utilisé à plusieurs reprises cette saison. Patrick Cordoba, qui l’a entraîné en U17 à l’OGC Nice, est même surpris qu’il y apparaisse si tard.

« Je pense que le moment est arrivé pour que Bilal Nadir prenne des responsabilités dans le jeu . » Après l’annonce de la blessure de Valentin Rongier, absent pour trois mois, Gennaro Gattuso avait alors interpellé le jeune Bilal Nadir. Pour le technicien italien, qui l’a convoqué dans le groupe pour tous les matchs depuis son arrivée, le milieu de terrain âgé de 19 ans est prêt à avoir un rôle plus important à l’OM.

«Il a un super pied gauche et une réelle intelligence de jeu»

Patrick Cordoba, son ancien entraîneur en U17 à l’OGC Nice, est même étonné qu’il n’ait pas fait son apparition plus tôt dans l’effectif de l’OM. « Je suis même surpris qu’il apparaisse aussi tard dans l’effectif. Il a un super pied gauche et une réelle intelligence de jeu. C’est un vrai joueur de football, un gagneur. Il était parfois bougon, comme beaucoup d’ados. Il n’acceptait pas la défaite ni d’être remplacé. Il était très exigeant envers lui-même et les autres, le détail était important pour lui, et il était bien entouré par sa famille », a-t-il déclaré auprès de La Provence .

«Un profil à la Redondo ou à la Rabiot»