L'OM se lâche sur la révolution Gattuso

Thibault Morlain

Alors que la saison vient à peine de commencer, l'OM a déjà dû changer d'entraîneur. Face à la pression, Marcelino a claqué la porte et pour le remplacer, Pablo Longoria a nommé Gennaro Gattuso. L'Italien tente donc de remettre le club phocéen à flot. Une révolution évoquée notamment par Amine Harit.

Si l'OM a débuté la saison avec Marcelino comme entraîneur, c'est aujourd'hui Gennaro Gattuso qui est sur le banc du club phocéen. Forcément, ce changement sur le banc de touche implique une adaptation aux joueurs de l'OM. Mais au sein du vestiaire, on semble se faire rapidement aux demandes de Gattuso.

Encore un coup dur pour l’OM https://t.co/gUXWBOuK6L pic.twitter.com/sWUw56cZ4T — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

« On voit la différence avec le nouveau coach »

Pour W9 , Amine Harit s'est confié sur ces premiers jours avec Gennaro Gattuso à l'OM. Il a d'abord confié : « On a réussi à être efficace, à ne pas concéder énormément d’occasions. On a été très bons dans notre pressing, dans notre manière de jouer avec de belles ressorties de balle. Il y a énormément de choses positives à retenir du match. On voit la différence avec le nouveau coach ».

« Gattuso apporte une petite touche en plus »