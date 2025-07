L’OM sauvé par un milliardaire !

Actuellement, le football français traverse une période très compliquée. Le feuilleton des droits TV met les clubs dans une situation financière dangereuse et la catastrophe est proche pour beaucoup. Est-ce le cas pour l’OM ? Propriétaire du club phocéen, Frank McCourt s’est prononcé sur ce danger, assurant qu’il n’y aurait pas d’inquiétude étant donné ses finances.

Arrivé à la tête de l’OM en 2016, Frank McCourt a déjà énormément investi au sein du club phocéen. « Je vais entamer ma dixième saison à l’OM. J’ai investi 750 millions de dollars (640 M€) dans le club. Je ne suis ni une société de capital-investissement, ni un État. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille », a expliqué le milliardaire. Et voilà que McCourt est prêt encore à injecter des liquidités, ce qui permet d’ailleurs à l’ OM de respirer un peu mieux en cette période où le football français et ses clubs vivent une situation très précaire.

Grâce à Frank McCourt et sa fortune, l’ OM s’éviterait de sérieux problèmes. « Dans ce contexte, l’OM est-il en danger ? L’OM n’est pas en danger parce que nous continuons à l’accompagner et à le soutenir financièrement. Mon objectif est lui d’un écosystème durable avec une bonne gouvernance. C’est ce que nous avons aujourd’hui », a reconnu l’Américain dans un entretien au Journal Du Dimanche.

« Mon travail consiste à faire que l’OM demeure stable dans un championnat instable »

Frank McCourt a ensuite poursuivi à propos de la santé financière de l’OM : « Je suis le propriétaire du club et le garant de la vision que nous avons mise en place : notre conseil de surveillance est très efficace, Pablo Longoria fait un excellent travail, tout comme Medhi Benatia et Alessandro Antonello qui vient de nous rejoindre et bien sûr Roberto De Zerbi sur le terrain. Nous sommes sur la même longueur d’ondes, nous avons un haut niveau de compétence et nous voyons les résultats. L’OM est stable. Mon travail consiste à faire qu’il le demeure dans un championnat instable ».