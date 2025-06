Vente OM : Le complot dénoncé dans la presse !

Depuis 2016, Frank McCourt est le propriétaire de l'OM. Toujours à la tête du club phocéen, l'Américain voit pourtant les rumeurs se multiplier à propos d'une vente imminente. Les démentis ont été nombreux, mais ça n'a rien calmé. Pourtant, toute cette histoire autour de la cession de l'OM pourrait bien n'être qu'un complot.

Aucune signe d'une officialisation et pourtant, depuis plusieurs années, Thibaud Vézirian de cesse de remettre une pièce dans la machine. Le journaliste en est certain : l'OM est vendu. Cependant, le deal n'a jusqu'à présent jamais été acté. De quoi faire dire à certains que tout cela ne serait que du vent...

« Les théories abracadabrantesques de reprise en main cachée par l'Arabie saoudite »

A travers un édito pour La Provence, Alexandre Jacquin a dénoncé les rumeurs incessantes autour de la vente de l'OM. Le journaiste a ainsi écrit : « On lit, depuis plus de cinq ans, leurs scénarios imaginaires de vente et leurs théories abracadabrantesques de reprise en main cachée par l'Arabie saoudite. Plus c'est gros, plus ça passe dans le pitoyable univers de la fake news, de la mythomanie et du complotisme qui gangrène les réseaux sociaux ».