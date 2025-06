OM - Rabiot : La déclaration d’amour !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auprès du JDD, Frank McCourt a exprimé son souhait de conserver ses meilleurs éléments comme Mason Greenwood et Leonardo Balerdi, mais également Adrien Rabiot. Le propriétaire de l’OM a évoqué sa relation avec l’international français, dont il a salué l’éthique de travail et l’état d’esprit, un exemple pour les jeunes joueurs du club.

S’il y a eu un petit doute en fin de saison, Adrien Rabiot devrait bel et bien être encore un joueur de l’ OM la saison prochaine. Frank McCourt veut en tout cas le conserver, comme il l’a confié dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche, mais également les joueurs importants de l’effectif de Roberto De Zerbi , à l’image de Leonardo Balerdi , Mason Greenwood et Amine Gouiri .

« Notre objectif est de les garder et de construire l’équipe autour »

« Certains joueurs comme Rabiot, Balerdi, Greenwood et Gouiri porteront-ils le maillot de l’OM la saison prochaine ? C’est également mon souhait. Maintenant, je ne suis ni le directeur sportif, ni le président. Mon objectif, c’est de mettre Pablo, Medhi et leurs équipes dans les meilleures conditions pour prendre les meilleures décisions à court, moyen et long termes. Concernant les joueurs mentionnés, notre objectif est de les garder et de construire l’équipe autour », a assuré Frank McCourt.